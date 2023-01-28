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Экс-форвард «Спартака» Ларссон арендован «Копенгагеном». У него 0 очков в 12 матчах за «Шальке»

Экс-форвард «Спартака» Ларссон арендован «Копенгагеном». У него 0 очков в 12 матчах за «Шальке»

«Копенгаген» арендовал у «Шальке» Йордана Ларссона. Экс-форвард «Спартака» проведет в датском клубе оставшуюся часть сезона.

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