Newsweek: РФ уничтожает западную технику под Курском на фоне истощения ВСУ

Вооруженные силы России уничтожают военную западную технику ВСУ в Курской области. Об этом сообщает американское издание Newsweek, обратив внимание на кадры уничтожения БМП Bradley около границы Украины с Курской областью.
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