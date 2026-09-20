Главный онколог Минздрава России объяснил, в чем причина роста онкологических заболеваний после пандемии коронавируса

Главный онколог Минздрава России объяснил, в чем причина роста онкологических заболеваний после пандемии коронавирусаУвеличение числа онкопациентов после пандемии коронавируса связано с временными ограничениями диспансеризации и профилактических обследований в 2020 году.
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