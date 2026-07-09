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Татар-информ

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Сергей Когогин: «Почему КАМАЗ должен выполнять требования, а другие – нет?»

Сергей Когогин: «Почему КАМАЗ должен выполнять требования, а другие – нет?»

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин в интервью корпоративному изданию рассказал, как компания укрепила позиции на рынке, когда сотрудникам повысят зарплаты и начнет восстанавливаться спрос на грузовики.

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