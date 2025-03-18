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Петербургский дневник

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Мошенники начали обманывать студентов под видом сотрудников Минобрнауки

Мошенники начали обманывать студентов под видом сотрудников Минобрнауки

Аферисты предлагают «получить стипендию» через «Госуслуги» Российских студентов предупредили о новой мошеннической схеме, при которой аферисты звонят с предложением получить стипендию, подтвердив данные на «Госуслугах».

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