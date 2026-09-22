Joby Completes First Autonomous Flight Across US Authored by Mary Prenon via The Epoch Times, Joby Aviation completed the first-ever autonomous flight across the United States using an aircraft equipped with its autonomy technology.
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