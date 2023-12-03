Франция решила “исправить украинские ошибки” с помощью Армении

Сенат Франции прояснил некоторые моменты в поставках оружия ЕревануНа сайте французского Сената появилась информация о том, какую и в каких объёмах военную помощь оказывает и планирует оказывать далее Париж по отношению к Еревану.
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