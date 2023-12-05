Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Индекс PMI в сфере услуг Китая в ноябре вырос до 3-месячного максимума

Активность в сфере услуг Китая в ноябре ускорилась благодаря новым заказам, сообщает Reuters. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin вырос до трехмесячного максимума в 51,5 в ноябре с 50,4 в октябре, но он остался ниже долгосрочного среднего показателя.

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