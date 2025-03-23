Academia Confronts Watershed Moment at Columbia

“Many professors saw it as surrender, a reward to the Trump administration’s heavy hand. Conservative critics of academia celebrated it as an overdue, righteous reset by an Ivy League university,” the New York Times reports.
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