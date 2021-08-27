Индекс потребительских настроений в США упал сильнее ожиданий

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе текущего года упал, по окончательной оценке, до 70,3 пункта с июльских 81,2 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе текущего года упал, по окончательной оценке, до 70,3 пункта с июльских 81,2 пункта.
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