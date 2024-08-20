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Ваджра о населении Малороссии: Вызывает даже не ненависть, а омерзение и гадливость

Ваджра о населении Малороссии: Вызывает даже не ненависть, а омерзение и гадливость

Одурманенное Западом население Украины даже не вызывает чувство ненависти. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» рассказал покинувший Киев после переворота 2014 года публицист Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Жутко это все, что происходит сейчас на Украине.
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16 час.
ИН
Ирина Некрасова
Унижая, запрещая, применяя насилие, поработили и так оболваненных. Как они там существуют вообще? В хохлах же задавили всё, что делало их сколько-нибудь похожими на людей. Действительно, они сегодня не могут не вызывать брезгливости.
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15 час.
ВВ
Владимир Витковский
... и зачем после этого их называть людьми???????
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14 час.

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