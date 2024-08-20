Ваджра о населении Малороссии: Вызывает даже не ненависть, а омерзение и гадливость

ИН

Ирина Некрасова

Унижая, запрещая, применяя насилие, поработили и так оболваненных. Как они там существуют вообще? В хохлах же задавили всё, что делало их сколько-нибудь похожими на людей. Действительно, они сегодня не могут не вызывать брезгливости.