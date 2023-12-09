Дворцовая площадь Санкт-Петербурга станет местом проведения светового шоу

На Дворцовой площади Санкт-Петербурга 9-10 декабря покажут уникальное мультимедийное представление, посвященное 320-летию со дня основания Петербурга и финалу Всероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна Света».
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