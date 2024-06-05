DM: в картофеле фри токсичных соединений больше, чем в сигаретах

Семейный врач с биохимическим образованием Кэтрин Шэнахан заявила, что количество потенциально вызывающих рак токсинов в одной порции картофеля фри сопоставимо с токсичностью, содержащейся в двух десятках сигарет.
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