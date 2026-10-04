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Царьград

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В Петербурге пьяный мужчина открыл стрельбу из окна на Шкапина

В Петербурге пьяный мужчина открыл стрельбу из окна на Шкапина

Полиция задержала 32-летнего жителя улицы Шкапина, который 3 октября в состоянии сильного алкогольного опьянения пять раз выстрелил в воздух из травматического пистолета, высунувшись из окна своей квартиры.

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