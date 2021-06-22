Несекретные материалы

13 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    Развалить проще всего. А что взамен? Cталин был очень дальновидным и серьезным политиком и не зря настаивал на созда...США пытаются лиши...
  • NVS66 SergeiShulepov
    В костер предлагаете делайте, что на Европу ссылаться. Жгли не только в Европе однако. То на костер ее, то в Европе т...Полиция задержала...
  • Виктор Журавлев
    Решение в выборе правильной единицы измерения. Но Вы опять хамите, подозревая, что я эту задачу не решил.Иногда Ксюша Анат...

Группа родителей отправила маски для лица своих детей в лабораторию для анализа - вот что они обнаружили

Группа родителей отправила маски для лица своих детей в лабораторию для анализа - вот что они обнаружили

Нам уже больше года говорят, что необходимо ввести повсеместное принудительное ношение масок, потому что, даже если эффективность сдерживания распространения COVID-19 будет лишь умеренной, незначительной или ничтожной, недостатков будет НОЛЬ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх