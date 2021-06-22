Группа родителей отправила маски для лица своих детей в лабораторию для анализа - вот что они обнаружили

Нам уже больше года говорят, что необходимо ввести повсеместное принудительное ношение масок, потому что, даже если эффективность сдерживания распространения COVID-19 будет лишь умеренной, незначительной или ничтожной, недостатков будет НОЛЬ.
Нам уже больше года говорят, что необходимо ввести повсеместное принудительное ношение масок, потому что, даже если эффективность сдерживания распространения COVID-19 будет лишь умеренной, незначительной или ничтожной, недостатков будет НОЛЬ.
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