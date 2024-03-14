В Госдуме назвали обстрел Белгорода украинской попыткой оправдать транши Запада

РИАМО - 14 мар. Депутат Госдумы Александр Толмачев отреагировал на обстрел Белгорода со стороны ВСУ. По словам парламентария, атаки на регионы РФ — это «бесчеловечные, конвульсивные попытки» украинцев оправдать новые транши со стороны Запада, сообщает Life.