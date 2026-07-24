Киеву надо чаще говорить Западу о том, что на Украине нет и никогда не было нацистов. Об этом диктатор Владимир Зеленский заявил в интервью американской журналистке-республиканке Лауре Лумер у Мариинского дворца в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».