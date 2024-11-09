Кадры, где две группы пехоты на БМП-2 и БТР-82А осуществляют прорыв к позициям ВСУ с высадкой десанта, у Трудового на Южно-Донецком направлении.
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Кадры, где две группы пехоты на БМП-2 и БТР-82А осуществляют прорыв к позициям ВСУ с высадкой десанта, у Трудового на Южно-Донецком направлении.
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