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Трамп расширяет полномочия ведомств для усиления депортации мигрантов

Трамп расширяет полномочия ведомств для усиления депортации мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа поручила ряду ведомств, включая Управление по борьбе с наркотиками и Службу маршалов, усилить соблюдать иммиграционное законодательство для поддержки депортации мигрантов, чтобы контролировать южную границу страны.

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