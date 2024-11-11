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Американская разведка представила пессимистичную оценку ситуации для ВСУ в Курской области

Американская разведка представила пессимистичную оценку ситуации для ВСУ в Курской области

Разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки опубликовало новую оценку ситуации в Курской области, охарактеризовав её как пессимистичную для Вооружённых сил Украины.

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АндрейБорков
Итак что же это было? Как написано в статье - &quot;Разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки опубликовало новую оценку ситуации в Курской области, охарактеризовав её как пессимистичную для Вооружённых сил Украины.&quot; С точки зрения любой нормальной спецслужбы это или БРЕД или ФЕЙК! Вы много видели публикаций на тему ведения реальных боевых действий от ФСБ или ГРУ? Если где то и что то публикуется РАЗВЕДСЛУЖБАМИ, то в единичных экземплярах, с грифом, как минимум, &quot;СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО&quot; и для весьма ограниченного круга допущенных к подобной информации лиц. Так не только в ФСБ или ГРУ, так же и в других разведках и контрразведках мира! То есть подобные публикации о том, что заявляют американские разведчики, похоже на сюжет голливудского &quot;Рэмбо -44&quot; или &quot;Братвы и кольца&quot;. Особенно это касаемо &quot;корейских войск&quot; в Курской области! Надо же о чем то писать америкосовской прессе, вот и получают &quot;супер-информацию&quot; от якобы разведсообществ, а на самом деле, скорее всего, какого ни будь журналюгу с буйной фантазией и пристрастием к траве МАРИВАННЕ, а может и к чему потяжелее, озадачили эту самую фантазию проявить в определенном направлении, он и рад стараться. А потом эту херню выдают за информацию от &quot;неназванного источника&quot;, лица особо приближенного к пахану всея Америка, и практически &quot;отца америкосовской дерьмократии&quot;.
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