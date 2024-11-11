Американская разведка представила пессимистичную оценку ситуации для ВСУ в Курской области

АндрейБорков

Итак что же это было? Как написано в статье - "Разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки опубликовало новую оценку ситуации в Курской области, охарактеризовав её как пессимистичную для Вооружённых сил Украины." С точки зрения любой нормальной спецслужбы это или БРЕД или ФЕЙК! Вы много видели публикаций на тему ведения реальных боевых действий от ФСБ или ГРУ? Если где то и что то публикуется РАЗВЕДСЛУЖБАМИ, то в единичных экземплярах, с грифом, как минимум, "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" и для весьма ограниченного круга допущенных к подобной информации лиц. Так не только в ФСБ или ГРУ, так же и в других разведках и контрразведках мира! То есть подобные публикации о том, что заявляют американские разведчики, похоже на сюжет голливудского "Рэмбо -44" или "Братвы и кольца". Особенно это касаемо "корейских войск" в Курской области! Надо же о чем то писать америкосовской прессе, вот и получают "супер-информацию" от якобы разведсообществ, а на самом деле, скорее всего, какого ни будь журналюгу с буйной фантазией и пристрастием к траве МАРИВАННЕ, а может и к чему потяжелее, озадачили эту самую фантазию проявить в определенном направлении, он и рад стараться. А потом эту херню выдают за информацию от "неназванного источника", лица особо приближенного к пахану всея Америка, и практически "отца америкосовской дерьмократии".