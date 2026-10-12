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Царьград

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Дапкунайте заработала около 2 миллионов рублей на британском фонде. Сама же его и курирует

Дапкунайте заработала около 2 миллионов рублей на британском фонде. Сама же его и курирует

Ингеборга Дапкунайте получила около 2 млн рублей с начала года от британского благотворительного фонда PACED, попечителем которого сама и является.

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