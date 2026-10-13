‼️🇺🇸🇺🇦 США объяснили отсутствие предупреждения о ракетном ударе по Киеву «плохой погодой»: на Украине сомневаются в этой версии — Politico ▪️По данным издания, Вашингтон объяснил Киеву отсутствие разведданных о пусках ракет в ночь на 13 октября неблагоприятными погодными условиями.