‼️🇺🇸🇺🇦 США объяснили отсутствие предупреждения о ракетном ударе по Киеву «плохой погодой»: на Украине сомневаются в этой версии — Politico ▪️По данным издания, Вашингтон объяснил Киеву отсутствие разведданных о пусках ракет в ночь на 13 октября неблагоприятными погодными условиями.
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