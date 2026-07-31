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Контрафронт

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Судан: Около 24 мирных жителей были убиты после удара беспилотника Суданских вооруженных сил (СВС)...

Судан: Около 24 мирных жителей были убиты после удара беспилотника Суданских вооруженных сил (СВС) по Шаршару, район Западная Бара, штат Северный Кордофан, во второй половине дня по местному времени 29 июля.

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