Судан: Около 24 мирных жителей были убиты после удара беспилотника Суданских вооруженных сил (СВС) по Шаршару, район Западная Бара, штат Северный Кордофан, во второй половине дня по местному времени 29 июля.
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