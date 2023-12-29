Возможна ли жизнь в России без Насти?

Олег Стародубцев Знаете, что более всего удивляет сегодня в поведении нашей богемной плесени? То, что уже прошло почти два года с начала СВО, а среди них в товарных количествах находятся такие особи, которые не сумели сделать для себя никаких выводов из того, что произошло с наиболее успешными и зажиточными экземплярами из их среды, покинувшими Россию.