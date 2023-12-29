Олег Стародубцев Знаете, что более всего удивляет сегодня в поведении нашей богемной плесени? То, что уже прошло почти два года с начала СВО, а среди них в товарных количествах находятся такие особи, которые не сумели сделать для себя никаких выводов из того, что произошло с наиболее успешными и зажиточными экземплярами из их среды, покинувшими Россию.
Возможна ли жизнь в России без Насти?
Комментарии
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александр перминов
Обидно будет за державу что законы работают только для работяг я имею ввиду простого народа.А эта утварь живет припеваючи и ни чего и ни кого не боится то что есть покровители как Песков.
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1 час.
Waldemar Sprawedliwij
Привет всем,да пусть валит из России,кому она нужна на западе,эта бездарь деревенская.
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48 мин.
Вячеслав Rfvtytd
Этих звездунчиков дутых давно уже нужно было опустить ниже плинтуса в деревенском сортире,боюсь только одного,что их опять отмажут,особенно Собчачка может опять вывернуться,что то поначалу вроде тоже оправдывалась,а сейчас ,что то тишина,похоже её точно хотят отмазать.
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19 мин.
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