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Застройщика оштрафовали за загрязнение берега Оби

Застройщика оштрафовали за загрязнение берега Оби

Возведение дамбы в прибрежной полосе Оби в районе улицы Владимира Заровного признали незаконным. Новосибирская природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений, которые могли привести к загрязнению воды и негативно повлиять на речную флору и фауну.

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