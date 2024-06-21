Застройщика оштрафовали за загрязнение берега Оби

Возведение дамбы в прибрежной полосе Оби в районе улицы Владимира Заровного признали незаконным. Новосибирская природоохранная прокуратура выявила ряд нарушений, которые могли привести к загрязнению воды и негативно повлиять на речную флору и фауну.
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