Завершился первый розыгрыш баллов в рамках программы «Миллион призов»

Победители получат уведомление с уникальным кодом для активации до 30 сентября на сайте программы В Москве завершился первый розыгрыш акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» в рамках программы «Миллион призов», связанной с выборами депутатов.
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