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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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22 милых фото животных, которые избавят от любой хандры

22 милых фото животных, которые избавят от любой хандры

Пока на улице холодает, лучшее спасение от осенней хандры — наши любимые животные. Только глядя на их жизнерадостные мордочки, понимаешь, что не все так плохо, а счастье — это так просто! Посмотрите на этих чудиков, и улыбнитесь.

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