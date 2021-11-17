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Полунин своим хет-триком в «Ледовом» омрачил дебют Комарова. Подопечные Валерия Брагина уже на три очка отстают от «Йокерита»

Полунин своим хет-триком в «Ледовом» омрачил дебют Комарова. Подопечные Валерия Брагина уже на три очка отстают от «Йокерита»

ХОККЕЙ. КХЛ. Регулярный чемпионатСКА ‑ «Локомотив» - 1:3 (061, 0:1, 1:1) 17 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

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