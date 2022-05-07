«Фронтовые бригады» поздравили астраханских ветеранов

Накануне празднования Дня Победы в Астрахани вновь прошла всероссийская акция. Городское управление культуры совместно с областным министерством культуры и туризма организовало концерты во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
Накануне празднования Дня Победы в Астрахани вновь прошла всероссийская акция. Городское управление культуры совместно с областным министерством культуры и туризма организовало концерты во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
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