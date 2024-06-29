Пискарев: госдеп США не скрывает факты вмешательства во внутренние дела РФ

Госдеп США в своем докладе о свободе вероисповедания не скрывает, что американское посольство в России вмешивается во внутренние дела РФ, поддерживая экстремистские организации с целью "раскачать" ситуацию внутри страны.
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