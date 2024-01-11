«Цифры критические». Приморье вошло в топ регионов по угонам автомобилей

Приморский край вошел в десятку регионов по количеству угоняемых автомоблей. Эксперты «Ъ» сообщили, какие марки и модели машин стоят на прицеле у злоумышленников, и рассказали об общей тенденции с угонами по России, сообщает PRIMPRESS.
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