SHOT: в Тутаеве произошла перестрелка и начались массовые задержания

Силовики задержали более десятка человек в Тутаеве Ярославской области, пишет телеграм-канал SHOT. По его данным, вечером в среду правоохранители остановили несколько машин на проезжей части, после чего положили водителей и пассажиров «лицом в пол».
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