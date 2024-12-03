Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Филиппинах

На Филиппинах, на острове Лусон, произошло землетрясение магнитудой 5,7. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от Лаоага, очаг залегал на глубине 70 километров.
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