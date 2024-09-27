Ignio.com Рак. Еженедельный эротический гороскоп за 30 сентября - 6 октября

Тяга к экстремальным ощущениям у Раков, похоже, удовлетворится весьма странным образом. Ведь вам чего только не взбредет в голову – то по гвоздям походить, на осколках стекла полежать…Так что ваш избранник, по мнению звезд, вряд ли согласится на подобные рискованные эксперименты, что вы ему предложите.