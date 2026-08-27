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Царьград

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Сотрудник РАН сообщил о страданиях тюленей из-за обмеления Каспия

Сотрудник РАН сообщил о страданиях тюленей из-за обмеления Каспия

Тюлени и осётры страдают из-за снижения уровня воды в Каспийском море. Старший научный сотрудник РАН Филипп Сапожников сообщил, что обмеление приводит к изменению миграционных путей и появлению новых островов, как остров Рыбачий в Казахстане.

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