Сотрудник РАН сообщил о страданиях тюленей из-за обмеления Каспия

Тюлени и осётры страдают из-за снижения уровня воды в Каспийском море. Старший научный сотрудник РАН Филипп Сапожников сообщил, что обмеление приводит к изменению миграционных путей и появлению новых островов, как остров Рыбачий в Казахстане.