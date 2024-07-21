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Новости Брянска

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Андре Сантос сыграл за «Сокол» брянского Сельцо

Андре Сантос сыграл за «Сокол» брянского Сельцо

Экс-защитник сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» Сельцо в чемпионате Брянской области.Сногсшибательная новость в мире спорта: экс-защитник сборной Бразилии Андре Сантос сыграл за «Сокол» Сельцо в чемпионате Брянской области.

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