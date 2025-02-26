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Царьград

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США вводят "золотые" ВНЖ: Трамп прямо сказал, смогут ли их получить русские

США вводят "золотые" ВНЖ: Трамп прямо сказал, смогут ли их получить русские

США решили ввести новую форму предоставления вида на жительство иностранным инвесторамВ течение двух недель в США заработает новая программа предоставления вида на жительство для иностранных инвесторов.

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