Трамп попросил Apple переименовать озеро Онтарио в «озеро Америка»

Президент США Дональд Трамп попросил компанию Apple изменить название озера Онтарио на «озеро Америка» в картографическом сервисе Apple Maps, сообщил министр внутренних дел США Дуг Бергам в эфире телеканала Fox News.
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