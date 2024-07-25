Мамиашвили поддержал Кремлёва в проведении расследования деятельности Баха во главе МОК

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил поддержку главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлёву в проведении расследования деятельности Томаса Баха во главе МОК.
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