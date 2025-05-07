Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вышли вместе на красную дорожку

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые официально вышли в свет как пара. Пара позировала вместе на красной дорожке 70-й церемонии вручения премии David di Donatello в Риме, где 29-летняя звезда "Дюны" должен получить награду за выдающиеся достижения в кинематографе.