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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вышли вместе на красную дорожку

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе впервые вышли вместе на красную дорожку

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые официально вышли в свет как пара. Пара позировала вместе на красной дорожке 70-й церемонии вручения премии David di Donatello в Риме, где 29-летняя звезда "Дюны" должен получить награду за выдающиеся достижения в кинематографе.

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