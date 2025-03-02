Американский банк по ошибке перевёл клиенту $81 трлн вместо $280

Перевод был обработан по цепочке двумя сотрудниками Citibank, ни один из которых не заметил ошибку. Транзакция была одобрена на следующий день после ее регистрации, только третий специалист выявил проблему с балансом на счетах банка и отменил перевод спустя 90 минут после того, как деньги были отправлены, средства вернулись несколько часов спустя, сообщает report.