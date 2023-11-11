На челябинской трассе самосвал улетел в кювет. Видео

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Ашинском районе самосвал улетел в кювет. В районе города Сим в обе стороны скопилась огромная пробка, организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.