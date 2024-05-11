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Слуцкий: США маниакально продолжают наращивать террористический потенциал Киева

Слуцкий: США маниакально продолжают наращивать террористический потенциал Киева

Соединенные Штаты маниакально продолжают наращивать террористический потенциал киевской стороны. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий, прокомментировавший новую помощь Вашингтона Украине.

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