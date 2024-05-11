Соединенные Штаты маниакально продолжают наращивать террористический потенциал киевской стороны. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий, прокомментировавший новую помощь Вашингтона Украине.
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