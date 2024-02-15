Лицензии ФСБ на шифрование и криптографию — особенности и применение в различных сферах деятельности, ключевые аспекты выбора компании

Лицензия ФСБ на криптографию и шифрование – это специальные разрешения, выдаваемые Федеральной службой безопасности Российской Федерации организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с использованием шифровальных средств и криптографических алгоритмов.