Лицензии ФСБ на шифрование и криптографию — особенности и применение в различных сферах деятельности, ключевые аспекты выбора компании

Лицензия ФСБ на криптографию и шифрование – это специальные разрешения, выдаваемые Федеральной службой безопасности Российской Федерации организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с использованием шифровальных средств и криптографических алгоритмов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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