На новогодних праздниках в Омске перекроют улицу Партизанская (на участке от Спартаковской до Омской крепости - Партизанская, 5А).
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На новогодних праздниках в Омске перекроют улицу Партизанская (на участке от Спартаковской до Омской крепости - Партизанская, 5А).