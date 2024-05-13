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Врач Бородина перечислила причины развития меланомы у детей

Врач Бородина перечислила причины развития меланомы у детей

Врач-дерматовенеролог Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Бородина рассказала, что примерно 1% всех меланом приходится на категорию пациентов в возрасте до 20 лет.

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