Врач Бородина перечислила причины развития меланомы у детей

Врач-дерматовенеролог Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Бородина рассказала, что примерно 1% всех меланом приходится на категорию пациентов в возрасте до 20 лет.
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