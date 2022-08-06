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Американский разведчик Риттер предрек Зеленскому трагическую судьбу

Американский разведчик Риттер предрек Зеленскому трагическую судьбу

Кадр из фильма «Ржевский против Наполеона» Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера действующего президента Украины Владимира Зеленского подходит к трагическому концу.

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