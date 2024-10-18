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Два человека погибли при крушении грузового судна на Сахалине

Два человека погибли при крушении грузового судна в сахалинском порту Корсаково. Об этом 18 октября сообщается на странице Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в соцсетях.

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