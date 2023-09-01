ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Как я понимаю, у нас с Вами кардинально разные представления о том, что есть суть и что есть банально внешнее.Нравится ли женщи...
  • Майя Maja
    Да не надо копаться во внешнем.  Вы судите по себе. Все гораздо проще и яснее.Нравится ли женщи...
  • Воробей
    Не понял. Поменяли одно внешнее объяснение на другое не менее банально внешнее?Нравится ли женщи...

Пишу про женский алиментный бизнес. 200-300 тыс. в месяц еще не предел!

Пишу про женский алиментный бизнес. 200-300 тыс. в месяц еще не предел!

Под каждой публикацией, прямо или косвенно связанной с алиментами, обязательно пробегает в дождливый серый день (а если он солнечный – то они его сделают дождливым) группа товарищей, которые клеймят весь женский пол за "бизнес на алиментах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
некоторые берут не качеством ,а количеством😂
Ответить
11 час.
Александр24
Дак, идите, девки в проститутки - там ещё больше &quot;заработаете&quot; и рожать при этом косяк детей не придётся.  А то алиментный бизнес.... Сколько там заморочек, да и забот всяческих.
Ответить
5 час.
А
Александр24
Какой(ая)-то уже юмора не поняли. Так вот и живём - всё принимаем за чистую монету.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх