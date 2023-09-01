Под каждой публикацией, прямо или косвенно связанной с алиментами, обязательно пробегает в дождливый серый день (а если он солнечный – то они его сделают дождливым) группа товарищей, которые клеймят весь женский пол за "бизнес на алиментах.
Пишу про женский алиментный бизнес. 200-300 тыс. в месяц еще не предел!
Комментарии
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Владимир Соколов
некоторые берут не качеством ,а количеством😂
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11 час.
Александр24
Дак, идите, девки в проститутки - там ещё больше "заработаете" и рожать при этом косяк детей не придётся. А то алиментный бизнес.... Сколько там заморочек, да и забот всяческих.
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5 час.
А
Александр24
Какой(ая)-то уже юмора не поняли. Так вот и живём - всё принимаем за чистую монету.
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1 час.
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