Лондон больше не надежная гавань!

– Пацаны, нужно что-то срочно решать! О санкциях англичан против нас уже все слышали? – Слышали? Да, я их сам видел, при мне печатали, пока я рядом с машинисткой торшер изображал! Это полный абзац и караул! – По ходу наши денежки кто-то решил отжать по беспределу! И справедливостью английского правосудия тут даже не пахнет, жахнут сразу и под корень! Я даже знаю, кто все это замутил! – Путин? Ты гонишь! Руки у него коротки дотянуться до Лондона! У нас тут на десять кругов все проплачено, за нас мазу сам премьер-министр тянет! Если надо, мы королеве.